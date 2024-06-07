Энергодар, Запорожская область, 7 июня, 2024, 05:48 — ИА Регнум. В марте в ходе проведения выборов президента России украинские боевики применили по населённому пункту в районе города Энергодар Запорожской области беспилотник с фосфорными боеприпасами. Об этом журналистам сообщил командир одного из подразделений 1197-го полка ВС РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

«Во время выборов в одном из населенных пунктов (в районе Энергодара. — Прим. ред.) был применен дрон с фосфорным боеприпасом. Штуки три прилетело», — сказал военный.

По его словам, в результате атаки обошлось без жертв, сообщило «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта в 07:00 ВСУ сбросили с беспилотника снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области. Пострадавших и разрушения здания не было, подтвердила председатель участковой избирательной комиссии № 511 Наталья Рябенькая. Как сказали военные, это какой-то фосфорный снаряд, добавила она.

8 апреля вблизи села Клещеевка в ДНР украинские боевики воспользовались химическим оружием. По сведениям силовиков, ВСУ предположительно использовали при помощи беспилотника стеклянные колбы с белым фосфором, способным вызвать ожог верхних дыхательных путей.

России необходимо выполнить все задачи, стоящие перед ней в рамках нынешней спецоперации на Украине, считает эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин. Только тогда удастся заставить международные инстанции, включая Организацию по запрещению химического оружия уважать позицию российской стороны, которая указывает на неоднократные инциденты с применением химического оружия украинскими формированиями, сопровождающиеся попытками возложить ответственность за эти атаки на Россию.