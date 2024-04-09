ДНР, 10 апреля, 2024, 02:24 — ИА Регнум. Украинские боевики воспользовались химическим оружием на артёмовском участке фронта в ДНР, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на силовые структуры.

Mil.ru Химическая опасность

Применение химоружия зафиксировали 8 апреля вблизи села Клещеевка. По сведениям силовиков, ВСУ предположительно использовали при помощи беспилотника стеклянные колбы с белым фосфором, способным вызвать ожог верхних дыхательных путей.

Уточняется, что при взрыве такого боеприпаса образуется светло-жёлтое или зелёное облако. В зависимости от количества вдохов и концентрации газ вызывает кашель, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

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Как сообщало ИА Регнум, 4 марта заместитель министра промышленности и торговли РФ Кирилл Лысогорский подтвердил, что киевские власти неоднократно пытались применить химическое оружие в зоне спецоперации. Россия сорвала эти провокации. Так, в сентябре 2023 года украинские спецслужбы использовали химическое оружие в Запорожской области. Москва при этом регулярно извещает техсекретариат ОЗХО о планах по осуществлению Украиной химических провокаций, добавил Лысогорский.

В конце января 2024 года в Мелитополе российские военные обнаружили украинский схрон с токсическим химикатом — аналогом боевого отравляющего вещества психотропного действия «Би-Зет». Оно входит в список токсичных химикатов Конвенции о запрещении разработки, производства, применения и накопления химического оружия.