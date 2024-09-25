Москва, 25 сентября, 2024, 21:02 — ИА Регнум. Врачи незадолго до смерти актёра Романа Мадянова планировали провести онкологический консилиум для обсуждения новой тактики лечения артиста, сообщает 25 сентября Telegram-канал Mash.

РИА Новости/Александр Натрускин Роман Мадянов

Также в публикации уточняется, что медики планировали госпитализацию Мадянова для очередного курса химиотерапии.

По данным Mash, в течение последнего года жизни артист ежемесячно проходил лечение в больнице.

О смерти Мадянова стало известно 25 сентября. Состояние артиста ухудшилось за последнюю неделю, он отказывался от пищи, терял сознание. Родственники приехали к нему утром и обнаружили его без признаков жизни. После этого родные актёра не могли дозвониться до скорой помощи в течение двух часов. Актёр скончался от рака лёгких.

Его супруга Наталья сообщила ИА Регнум, что актёр будет похоронен в Московской области. Церемония прощания с заслуженным артистом России состоится 27 сентября в подмосковных Бронницах, уточнил сын артиста.

В марте в ряде СМИ появилась информация, что Мадянов обратился к врачам с жалобами на возникшую слабость. Медики выявили у него злокачественное новообразование в бронхах и лёгком, а также проблемы с почками, селезёнкой и печенью и назначили противоопухолевое лечение.