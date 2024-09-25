Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен присутствовал в зале во время выступления главы МИД РФ Сергея Лаврова на заседании министров иностранных дел Большой двадцатки (G20).

Telegram/МИД России

Блинкен прибыл на заседание сразу после начала выступления Лаврова. Места главы российского МИД и госсекретаря США располагаются практически друг напротив друга.

Российская делегация прибыла в Нью-Йорк 25 сентября для участия в мероприятиях недели высокого уровня в рамках 79-й сессии Генассамблеи ООН. Ожидается, что Лавров выступит на Генассамблее 28 сентября. Во время своего визита министр примет участие в двусторонних и многосторонних встречах по линии ОДКБ, БРИКС, G20 и других организаций.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Лавров не планирует встречаться с Блинкеном на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, так как обсуждать с ним нечего.

До этого посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил 17 сентября, что диалог между США и Россией по контролю над вооружениями идёт без какого-либо прогресса. Дипломат возложил ответственность за это на Вашингтон.