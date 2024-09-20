Москва, 20 сентября, 2024, 10:16 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не планирует встречаться с госсекретарём США Энтони Блинкеном на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом 20 сентября рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС Министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен

«Нет, конечно, о чём с ним говорить», — процитировало его слова «РИА Новости».

Генассамблея ООН 17 сентября собралась на 79-ю ежегодную сессию. Главным её событием будет неделя высокого уровня, а с 24 по 28 сентября и 30 сентября на ней состоятся ежегодные дебаты. Делегацию России на мероприятии возглавит Лавров, выступление которого должно состояться 28 сентября.

Как сообщало ИА Регнум, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил 17 сентября, что диалог между США и Россией по контролю над вооружениями идёт без какого-либо прогресса. Дипломат возложил ответственность за это на Вашингтон.

Антонов подчеркнул, что в этом случае речь идёт о расширении НАТО на восток и на пространство бывшего Советского Союза. Он также указал на то, что такая политика альянса привела к развитию конфликта на Украине из-за появления прямых угроз для безопасности России.