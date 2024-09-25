Москва, 25 сентября, 2024, 11:55 — ИА Регнум. В Кремле наблюдают за продвижением российских войск в районе Угледара, динамика положительная, заявил 25 сентября на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Динамика положительная. В первую очередь ориентируемся на официальные сообщения Министерства обороны», — сказал Песков.

20 сентября в российских силовых структурах рассказали, что группировка украинской армии в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. В сообщении отмечалось, что все трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские и он полностью простреливается.

24 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов информировал, что подразделения российских войск зашли на окраины Угледара. Ситуация для ВСУ критическая, противнику угрожает окружение, поэтому возможна массовая сдача бойцов украинской армии в плен, добавил он.

По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, ВСУ пытаются вырваться из окружённого бойцами ВС России Угледара. По данным разведки, противник уже выводит основные группы из города, сказал советник.

Благодаря масштабному наступлению ВС РФ появился шанс освободить Угледар, стратегически важный город на юго-западе ДНР, который противник превратил в одну из своих «крепостей», отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Павел Киселёв.