Угледар, ДНР, 24 сентября, 2024, 21:24 — ИА Регнум. Подразделения российских войск зашли на окраины Угледара в ДНР, сообщил 24 сентября председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

ИА Регнум

Боевые действия идут непосредственно на территории населённого пункта, сказал Рогов «РИА Новости».

«В самом Угледаре начались боевые действия. Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются», — заявил он.

Ситуация для ВСУ критическая, противнику угрожает окружение, поэтому возможна массовая сдача бойцов украинской армии в плен, добавил Рогов.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в российских силовых структурах рассказали, что группировка украинской армии в Угледаре фактически оказалась в оперативном окружении. В сообщении отмечалось, что все трассы снабжения перерезаны, подавляющее большинство позиций вокруг города — российские и он полностью простреливается.

24 сентября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВСУ пытаются вырваться из окружённого бойцами ВС России Угледара. По данным разведки, противник уже выводит основные группы из города, сказал советник.

Благодаря масштабному наступлению ВС РФ появился шанс освободить Угледар, стратегически важный город на юго-западе ДНР, который противник превратил в одну из своих «крепостей», отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Павел Киселёв.