Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, если страны Запада не дадут согласия избавиться от киевского режима. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации 24 сентября.

Un.org Василий Небензя

Дипломат подчеркнул, что Россия всегда с почтением относилась к украинцам, считая народ братским, связанным с нами глубокими историческими узами. Не случайно многие украинцы нашли убежище в России.

«Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путём, если геополитические и экономические интересы США и их союзников окажутся важнее благополучия Украины, мы продолжим СВО до тех пор, пока не достигнем своих целей», — заверил Василий Небензя.

Если не будет другого способа достичь мира, Россия будет вынуждена действовать военным путём, заверил постпред.

Как сообщало ИА Регнум, необходимо честно признать, что поставки оружия Киеву странами Запада не смогли приблизить мирное урегулирование конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН 24 сентября.

По словам главы МИД, Венгрия готова принимать участие во всех глобальных инициативах, касающихся мира. Министр выразил надежду, что неделя высокого уровня в ООН приблизит Украину к мирному урегулированию конфликта.

Украинский конфликт можно урегулировать без участия главы киевского режима Владимира Зеленского, ничего нового он уже не предложит. Таким мнением поделился депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Он подчеркнул, что Зеленский является инструментом НАТО и какие-то протесты с его стороны звучать могут, но они не отменят реальности, так как диктатор вынужден «считаться с позицией своих патронов».

Украинская армия, несмотря на развединформацию, обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, отправку наёмников, оказалась на грани полного разгрома. Такое заявление сделал Василий Небензя.

Зеленский пытается побудить Запад усилить поддержку Украины в конфликте с Россией. С этой целью он прибыл на высокую неделю Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, заявил российский дипломат.