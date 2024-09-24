Москва, 25 сентября, 2024, 02:33 — ИА Регнум. Украинский конфликт можно урегулировать без участия главы киевского режима Владимира Зеленского, ничего нового он уже не предложит. Таким мнением поделился с Lenta.ru депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Зеленский уже не может предложить какие-то новые вещи в своём «плане победы». Всё, что мог предложить, он уже озвучил. Потому неудивительно, что западные союзники Украины теперь говорят о том, что не услышали в плане Зеленского ничего нового», — считает Новиков.

Парламентарий заявил, что Россия могла бы вести диалог по урегулированию противостояния напрямую с западными политиками и без участия Зеленского. Политик акцентировал, что власти РФ по-прежнему ставят своей целью выполнение изначальных задач.

Новиков также подчеркнул, что Зеленский является инструментом НАТО и какие-то протесты с его стороны звучать могут, но они не отменят реальности, так как диктатор вынужден «считаться с позицией своих патронов».

Как сообщало ИА Регнум, Россия намерена одержать победу в конфликте на Украине. Иного пути нет, так как на Западе не понимают другого языка, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Украинская армия, несмотря на развединформацию, обильные поставки вооружений, в том числе дальнобойных, оказалась на грани полного разгрома. Такое заявление сделал Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации 24 сентября.

Представители западных стран инициировали с процедурными нарушениями заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине лишь для того, чтобы в очередной раз дать возможность Зеленскому «выступить с концертной программой», пояснил свою позицию постпред РФ.