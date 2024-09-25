Москва, 25 сентября, 2024, 04:00 — ИА Регнум. Крупные суммы денег наличными обнаружили во время обысков по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Информация об этом содержится в официальных судебных документах.

Илья Питалев/РИА Новости Бывший заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов

Известно, что обыски проводились по месту жительства и работы экс-чиновника оборонного ведомства, передаёт «РИА Новости».

По делу Иванова арестовали недвижимость на сумму 82,5 млн рублей. В материалах фигурируют земельный участок площадью 82 тыс. квадратных метров, загородный дом площадью 2,5 тыс. квадратных метров и баня площадью 420 квадратных метров в Тверской области. По данным баз оценки недвижимости, кадастровая стоимость участка составляет минимум 44 млн рублей. Стоимость дома — 38,6 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля суд арестовал Тимура Иванова в связи с обвинением в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он вступил в преступный сговор и получал имущественную выгоду от проведения подрядных и субподрядных работ для нужд военного ведомства. Иванову вменяют получение взятки в размере 1,185 млрд рублей. Вину в совершении преступления он не признал. Суд оставил его в СИЗО до 23 декабря.

По делу проходят ещё несколько фигурантов: предприниматель Сергей Бородин и соучредитель «Олимпситистроя» Александр Фомин. Им предъявили обвинение в получении особо крупной взятки. Счета и активы всех фигурантов арестованы в рамках обеспечительных мер.