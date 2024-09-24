Нью-Йорк, США, 25 сентября, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза организации 24 сентября выразил мнение, что Украина, находясь под «диктатурой» главы киевского режима Владимира Зеленского, готова к тому, чтобы погрузить себя в хаос и спровоцировать глобальный конфликт, который может перерасти в третью мировую войну.

Eduardo Munoz Alvarez/AP/ТАСС Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя

По словам дипломата, Зеленский ради сохранения своей власти и слепого подыгрывания Западу не только утопит всю страну в крови, принесёт в жертву не успевших сбежать из страны молодых украинцев, но и «столкнёт мир в пучину третьей мировой войны».

Зеленский появился на высокой неделе Генассамблеи ООН с «протянутой рукой», пытаясь убедить Запад поднять ставки в конфликте, добавил Василий Небензя.

Как сообщало ИА Регнум, представители западных стран инициировали с процедурными нарушениями заседание Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине лишь для того, чтобы в очередной раз дать возможность Зеленскому «выступить с программой», заявил постпред РФ при организации.

Зеленский на заседании СБ ООН выступил против переговоров с Россией для решения конфликта на Украине. Он с трибуны раскритиковал тех, кто призывает к диалогу с президентом России Владимиром Путиным по поводу решения конфликта.

Если у Украины возникнет желание вести переговоры, Россия к этому готова, но только на базе уже зафиксированных договорённостей, заявил в сентябре Владимир Путин. Ранее глава государства отметил, что украинский конфликт нельзя завершить через посредников, а также исключил прекращение огня на Украине без достижения договорённостей, которые будут приемлемы для России.

Общий посыл тех, кто говорил на общеполитической дискуссии Генеральной Ассамблеи ООН о том, что конфликт на Украине является невиданным со времён Второй мировой войны прецедентом, явно свидетельствует о двойных стандартах в подходах к международному праву. Такое мнение озвучил президент Сербии Александр Вучич в ходе своего выступления на 79-й сессии ГА ООН 24 сентября.