Белгород, 24 сентября, 2024, 22:57 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил информацию о последствиях обстрела Белгорода со стороны ВСУ. В Telegram-канале 24 сентября он написал, что количество раненых увеличилось до пяти.

Telegram/Настоящий Гладков Белгород после обстрела ВСУ

По информации главы региона, за помощью обратился мужчина с осколочным ранением ноги. Его доставили в городскую больницу №2.

Состояние четверых ранее госпитализированных жителей оценивается медиками как средней степени тяжести.

Пожарные оперативно потушили очаги возгорания на территории четырёх частных домов.

«На данный момент выявлены повреждения 37 частных домов, 21 автомобиля, шести надворных построек. Жителям повреждённых домов предложили переехать на время в пункты временного размещения, но все поехали ночевать к родным и близким», — написал Гладков.

Губернатор пояснил, что люди переживают за свои дома, особенно многодетная семья, которая ждёт пополнения. Автомобиль, который они только недавно купили, сгорел.

«Главное, что все дети целы и здоровы, остальное восстановится», — заверил Вячеслав Гладков.

Газовые службы устраняют на линии газопровода повреждения, пожарные оперативно потушили траву, которая загорелась рядом с домами.

Восстановительные и ремонтные работы продолжатся, подомовой обход возобновят рано утром, добавил Гладков.

Как сообщало ИА Регнум, над Белгородом и Белгородским районом второй раз за день 24 сентября сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. В результате прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, повреждены 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей. Четыре человека получили ранения.

23 сентября в селе Архангельское Шебекинского района три человека, в том числе ребёнок, погибли при обстреле со стороны ВСУ.

Ранее в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Гладков рассказал, что белгородские власти готовятся к различным сценариям развития событий, вплоть до гибели губернатора. Гладков также признался, что ему иногда приходится ругаться с жителями, которые не хотят эвакуироваться из населённых пунктов. По словам губернатора, в таких случаях он говорит людям, что устал от похорон и пусть лучше они его ругают, но остаются в живых.