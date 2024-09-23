Белгород, 23 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков иногда буквально ругается с местными жителями из-за их нежелания эвакуироваться из населённых пунктов, где небезопасная обстановка. Об этом глава области сам рассказал в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

ИА Регнум Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

«Я прямо ругаюсь с жителями, когда они не хотят выселяться, отъезжать из тех населенных пунктов, где всё плохо. Я ругаюсь и говорю, что мы не должны хоронить вас. Мы уже устали от похорон мирных жителей. Поэтому лучше вы меня ругайте, но вы будете живые, и мы потом будем решать все остальные проблемы. Чем когда происходит самое страшное, и родственники начинают вспоминать, сколько уговаривала местная власть покинуть, и человека уже нет, уже ничего не исправить», — рассказал Гладков.

Губернатор признался, что случаи гибели мирных граждан всегда отзываются болью, и к такому невозможно привыкнуть.

«Разорванные маленькие тела, большие… люди, которые занимаются своими бытовыми, простыми вещами: огород копали, муж зашёл за угол — остался живой. Жена, которая копала грядку, её просто не остаётся… даже практически ничего не собрать. Мне кажется, эмоции не могут измениться. Боль как была, так и остается. И, наверное, она останется при каждом случае. Невозможно к этому привыкнуть», — отметил он.

Гладков также рассказал, как регион учится жить в условиях обстрелов и как готовится к любому развитию событий. Полное интервью читайте на сайте ИА Регнум.