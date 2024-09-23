Шебекинский район, Белгородская область, 23 сентября, 2024, 16:52 — ИА Регнум. Три человека, в том числе ребёнок, погибли в селе Архангельское Шебекинского района при обстреле со стороны Украины, сообщил 23 сентября в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Nikolay Gyngazov/Global Look Press

«Село попало под обстрел ВСУ. От вражеского удара погибли жители — двое взрослых и подросток», — написал губернатор.

Ещё два человека — мужчина и мальчик — получили ранения. Мальчика везут в детскую областную клиническую больницу с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями. Мужчина ранен в грудь и бедро, его также госпитализируют на скорой, уточнил Гладков.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших.

Ранее в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Гладков рассказал, что белгородские власти готовятся к различным сценариям развития событий, вплоть до гибели губернатора. По его словам, руководство региона действует на опережение, и многие мероприятия по обеспечению безопасности осуществляет заблаговременно: кого-то эвакуируют, за кем-то закрепляют представителей самообороны, если нет родственников, подгоняют автобусы на определённое удаление, чтобы в любое время дня и ночи была возможность оперативно оказать помощь людям. Такие действия позволили спасти сотни жизней, добавил он.

Гладков признался, что иногда приходится ругаться с местными жителями, которые не хотят эвакуироваться из населённых пунктов. По словам губернатора, в таких случаях он говорит людям, что устал от похорон, поэтому пусть лучше они его ругают, но остаются в живых.