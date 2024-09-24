Белгород, 24 сентября, 2024, 20:41 — ИА Регнум. Над Белгородом и Белгородским районом второй раз за день сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей, заявил 24 сентября глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«По предварительной информации, в Белгороде ранены 4 мирных жителя. Бригады скорой доставляют пострадавших с различными осколочными ранениями в медицинские учреждения г. Белгорода», — написал он.

Также Гладков уточнил, что в результате прямых попаданий загорелись четыре дома, гараж и надворная постройка, повреждены 23 частных дома, три надворные постройки и пять автомобилей.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее, 23 сентября, в селе Архангельское Шебекинского района три человека, в том числе ребёнок, погибли при обстреле со стороны ВСУ.

Ранее в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой Гладков рассказал, что белгородские власти готовятся к различным сценариям развития событий, вплоть до гибели губернатора. По словам Гладкова, руководство региона действует на опережение и многие мероприятия по обеспечению безопасности осуществляет заблаговременно.

Гладков также признался, что ему иногда приходится ругаться с местными жителями, которые не хотят эвакуироваться из населённых пунктов. По словам губернатора, в таких случаях он говорит людям, что устал от похорон и пусть лучше они его ругают, но остаются в живых.