Белгород, 23 сентября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Белгородский губернатор Вячеслав Гладков, отвечая на вопрос о том, насколько область готова к различным угрозам, в том числе заходу украинских ДРГ или более масштабному вторжению ВСУ, сообщил, что власти региона готовятся к различным сценариям развития событий, вплоть до гибели губернатора.

ИА Регнум Белгородский губернатор Вячеслав Гладков

«У меня как руководителя гражданской власти региона не было шапкозакидательных настроений, и мы всегда формируем карты риска как по отдельному муниципальному образованию, так и в целом по региону. Это фактически наша ежедневная работа. Исходя из этого, мы пытаемся прогнозировать. Главная наша задача — это безопасность населения. Исходя из этого, мы выстраиваем риск, начинаем потихонечку проходить по людям, смотреть, кто в этот период времени в том или ином населённом пункте является маломобильным гражданином», — рассказал Вячеслав Гладков в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой.

Глава региона объяснил, что власти действуют на опережение, и многие мероприятия по обеспечению безопасности осуществляют заблаговременно: кого-то эвакуируют, за кем-то закрепляют представителей самообороны, если нет родственников, подгоняют автобусы на определённое удаление, чтобы в любое время дня и ночи была возможность оперативно оказать помощь людям. По словам Гладкова, когда-то эти действия позволили спасти сотни жизней.

Кроме того, поведал губернатор, власти разработали регламент действий и на случай больших разрушений, как было при обрушении подъезда на улице Щорса после удара ВСУ, и на случай гибели самого главы Белгородской области.

«То есть чтобы потеря руководителя управления не повлияла на скорость принятия решений при выполнении эвакуационных мероприятий или ликвидации разбора завалов одновременно большого количества домов. Поэтому (прорабатывается) автономность, сообщение, связь, анализ ситуации, автономность принятия решений и автономность действий всех оперативных групп. И у каждого все это. Мы понимаем, что когда связь есть сотовая, когда связи нет, только радиостанция, а когда и радиостанция не работает, то есть тогда у нас посыльные начинают работать», — рассказал Гладков.

Кроме того, разработан и план действий на случай отсутствия электричества. Например, в некоторых районах режем рельсы, вешаем их на трос, чтобы в случае потери света можно было известить население об угрозе своеобразным набатом.

Приграничный с Украиной и страдающий от атак ВСУ регион в то же время продолжает готовиться к зимнему периоду. Как рассказал Гладков, закупаются генераторы, делается запас леса на случай, если будет невозможно подавать тепло. Также людям раздают огнетушители, формируются пожарные дружины, в том числе добровольческие.

«Мы готовы к развитию фактически любой ситуации в любых условиях», — указал Гладков.

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