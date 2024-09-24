Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш намерен провести 26 сентября на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, сообщил 24 сентября официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

Global Look Press/Russian Foreign Ministry’S Offic/Keystone Press Agency

«Да, пока встреча запланирована на четверг», — сказал он.

Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 28 сентября, проинформировала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. Также предполагалось, что министр проведёт на полях Генассамблеи несколько встреч, в том числе с генсеком ООН.

Как передавало ИА Регнум, ранее президент США Джо Байден, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвали реформировать Совет Безопасности ООН, включив в число его постоянных и непостоянных членов государства Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна.

В феврале 2024 года Лавров отметил, что для России неприемлемо, чтобы состав постоянных членов Совбеза ООН был расширен за счёт представителей Запада. Он добавил, что у ФРГ и Японии не получится попасть в состав Совета Безопасности вместе с Индией и Бразилией.