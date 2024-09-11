Москва, 11 сентября, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 28 сентября, сообщила на брифинге 11 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД РФ

Она уточнила, что 79-я сессия Генассамблеи ООН открылась 10 сентября.

«Российскую делегацию возглавляет министр иностранных дел России Сергей Лавров, его выступление в рамках недели высокого уровня Генассамблеи, которая пройдёт с 24 по 30 сентября, намечено на 28 сентября», — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова также добавила, что Лавров на полях ГА ООН проведёт несколько встреч, в том числе с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 31 августа утвердил состав российской делегации на 79-й сессии Генассамблеи ООН. Помимо Лаврова, в делегацию вошли девять человек, среди которых постпред РФ в ООН Василий Небензя, замглавы МИД Сергей Вершинин, председатели комитетов по международным делам в Госдуме и Совете Федерации Леонид Слуцкий и Григорий Карасин соответственно и другие.