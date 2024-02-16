Москва, 16 февраля, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Для России неприемлемо, чтобы состав постоянных членов Совбеза ООН был расширен за счёт представителя Запада. Об этом глава МИД Сергей Лавров заявил 16 февраля на конференции «Евромайдан: потерянное десятилетие Украины» в медиацентре «Россия сегодня».

EPA/ТАСС

Для России неприемлемо пополнение состава постоянных членов СБ ООН ещё одним представителем Запада, заявил Лавров.

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