Киев, 20 июля, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что планирует лично встретиться с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом он объявил 20 июля после телефонной беседы с экс-главой Белого дома.

haqqin. az Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Зеленский в Telegram-канале уточнил, что договорился с Трампом при личной встрече обсудить, какие шаги помогут сделать мир справедливым и устойчивым.

Кроме того, глава киевского режима поздравил Трампа с выдвижением в кандидаты на пост президента США от Республиканской партии, подчеркнув «жизненную важность… американской поддержки» для защиты Украины.

Также Зеленский осудил покушение на Трампа во время митинга в Пенсильвании.

Как передавало ИА Регнум, Дональд Трамп 19 июля позвонил Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили конфликт на Украине и обменялись любезностями, написал экс-президент США в соцсети Truth Social. Трамп назвал разговор очень хорошим.

По данным телеканала CNN, этот звонок стал их первым разговором с тех пор, как Дональд Трамп покинул Белый дом.

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс заявил на съезде в Милуоки, что Вашингтон не будет без нужды применять за рубежом военную силу, если президентом станет Дональд Трамп, и оставит союзников без «халявы». Он выступил за прекращение военной помощи Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Вэнс считает, что Киев при любых мирных договорённостях будет вынужден пойти на территориальные уступки.