Вашингтон, 19 июля, 2024, 06:24 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Дональд Трамп намерен поговорить по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Беседа запланирована на 19 июля, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

ИА Регнум Трамп, Зеленский

«Этот звонок станет их первым разговором с тех пор, как Трамп покинул Белый дом, и состоится на фоне обеспокоенности в Европе относительно того, какой будет политика Трампа в отношении конфликта на Украине, если он победит на президентских выборах в ноябре», — указали авторы.

По данным одного из источников, некоторое время велись дискуссии о предстоящем телефонном разговоре, поскольку графики политиков часто меняются.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в должности президента США будет готов начать диалог с российским коллегой Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Сделает он это без посредников, считает высокопоставленный функционер Республиканской партии. По его словам, НАТО «не нужно быть на Украине», переговоры пройдут без стран-участниц.

В феврале 2023 года во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида Дональд Трамп заявил, что в случае переизбрания его на пост главы государства намерен позвонить президенту России Владимиру Путину и украинскому лидеру Владимиру Зеленскому для урегулирования конфликта на Украине.