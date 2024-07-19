Вашингтон, 20 июля, 2024, 01:59 — ИА Регнум. Бывший глава Белого дома, кандидат в президенты США Дональд Трамп 19 июля позвонил главе киевского режима Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили конфликт на Украине и обменялись любезностями. Об этом Трамп написал в соцсети Truth Social.

Sean Spicer, White House press secretary Трамп говорит по телефону

Экс-президент заявил, что состоялся «очень хороший телефонный разговор», в ходе которого Зеленский осудил покушение на него и поздравил с успешным проведением съезда Республиканской партии.

«Как следующий президент Соединенных Штатов я принесу мир во всём мире и положу конец войне, которая унесла так много жизней. Обе стороны смогут собраться вместе и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию», — сказал Зеленскому Трамп.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп запланировал поговорить по телефону с Зеленским 19 июля. По информации телеканала CNN, этот звонок станет их первым разговором с тех пор, как Дональд Трамп покинул Белый дом.

В случае победы на выборах Трамп будет готов начать диалог с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине. Сделает он это без посредников, заявил функционер Республиканской партии. По его словам, НАТО «не нужно быть на Украине», переговоры пройдут без стран-участниц.

В феврале 2023 года во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида Дональд Трамп обещал, что в случае переизбрания его на пост главы государства намерен позвонить Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому для урегулирования конфликта на Украине.