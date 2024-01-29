Киев, 29 января, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD заявил, что будет счастлив, если экс-президенту США Дональду Трампу действительно удастся завершить конфликт на Украине за 24 часа.

AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Я пообщаюсь с ним. И я скажу вам честно — если его формат или его формула приведёт к миру, и ему действительно достаточно 24 часа, то я буду очень счастливым президентом. Очень счастливым. Потому что я знаю, сколько за одни сутки мы теряем людей. Я знаю, сколько это стоит», — сказал он.

Зеленский также отметил, что не общается с Трампом и контакт у них был лишь единожды — ещё во время его президентства, когда Зеленский прилетал в Вашингтон.

Как передавало ИА Регнум, Трамп на митинге своих сторонников в штате Нью-Гэмпшир 20 января пообещал: если победит на выборах и станет президентом, то добьётся мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до инаугурации. Он подчеркнул, что хорошо знает и Путина, и Зеленского.

Трамп неоднократно заявлял, что для разрешения русско-украинского конфликта ему потребуется всего 24 часа. Он утверждал, что намерен в случае своей победы на выборах президента США сказать двум коллегам, Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, пару предложений.

В ноябре 2023 года украинское руководство искало возможности для прямого телефонного разговора с Трампом. В Киеве также пытались пригласить экс-президента США на Украину для оспаривания его заявления о возможности разрешить конфликт за 24 часа. В конечном итоге Трамп отказал Зеленскому в просьбе посетить Украину, уточнив, что властями бывшей советской республики сейчас «занимается» администрация Джо Байдена и он не хотел бы создать конфликт интересов.