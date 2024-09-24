Москва, 24 сентября, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Следствие подозревает экс-адвоката Эльмана Пашаева в том, что он сымитировал своё ранение в зоне СВО, чтобы получить выплату из госбюджета в размере 3 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Эльман Пашаев

«Накануне правоохранители весь день допрашивали командира 95-го стрелкового полка Виктора «Сида» Москаленко. Затем следователи вызвали на допрос ещё двоих человек. Также запросили дело по бойцу с позывным «Крюгер» — он работал медиком и, предварительно, мог «нарисовать» Эльману липовую справку», — указано в посте.

Уточняется, что следователи сейчас выясняют все обстоятельства произошедшего. Помимо этого в сообщении указано, что в июле он также пытался получить деньги от государства якобы после прилёта дрона-камикадзе, что также проверят следователи.

«В июле он писал в своих соцсетях, что выжил после прилёта украинского дрона-камикадзе. И также пытался получить выплаты за то, что «затрёхсотился». Но на новом месте — в пятой бригаде — ему отказали, заподозрив неладное. Вскоре Эльман оказался в Москве, где был подозрительно жив, цел, орёл», — добавили в посте.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Пашаева подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше ₽45 млн. Ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей. По версии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил супруга блогерши Алексея Блиновского в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Блиновского признали потерпевшей стороной.

22 сентября сослуживцы Пашаева рассказали, что ни разу не видели его в бою. Пашаев ещё в феврале заключил контракт с Минобороны и проходил службу в 95-м стрелковом полку, однако позже перевёлся в пятую бригаду. Бойцы также рассказали, что экс-адвокат быстро нашёл общий язык с командованием части и пообещал помощь в решении юридических вопросов.