Москва, 17 сентября, 2024, 15:43 — ИА Регнум. Бывшего адвоката Эльмана Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму более 45 млн рублей. Об этом 17 сентября сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

ТАСС

«Предварительно, Пашаев получил 18,5 млн рублей, а также $300 тыс. (около 27 млн рублей. — Прим. ИА Регнум.)», — отметил источник издания.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко отметила, что в феврале 2024 года Пашаев при личной встрече в Москве с Алексеем Блиновским убедил того, что за крупное денежное вознаграждение якобы может освободить его вместе с супругой Еленой Блиновской от уголовной ответственности по возбуждённому против них делу.

Как сообщало ИА Регнум, если вина Пашаева будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Кроме длительного срока заключения статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей. Военный суд изберёт экс-адвокату меру пресечения 18 сентября.

В 2020 году Пашаев защищал актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Суд признал артиста виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Пашаева вскоре лишили статуса адвоката.

В мае 2023 года Пашаев заявил, что находится в зоне специальной военной операции и развозит гуманитарную помощь российским военным. В апреле 2024 года экс-адвокат заявил, что супруг Алексей Блиновский находится в зоне СВО. По его словам, их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.