Москва, 17 сентября, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Супруга блогера Елены Блиновской Алексея Блиновского признали потерпевшим по уголовному делу о мошенничестве, возбуждённому в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Об этом 17 сентября сообщили в правоохранительных органах.

Григорий Сысоев/РИА Новости Елена Блиновская

Собеседник ТАСС уточнил, что Пашаев сам предложил решить вопрос об освобождении Блиновской от уголовной ответственности. Это установили в рамках проводимой проверки по заявлению мужа блогерши, а затем и после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего адвоката.

«За свою «помощь» Пашаев попросил наличные деньги. Алексей Блиновский по этому делу признан потерпевшей стороной, о чём он и его защита будут официально уведомлены», ― добавил представитель правоохранительных органов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Блиновской.

По версии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил супруга блогерши в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по возбуждённому уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Пашаев получил крупную сумму денег. По данным информированного источника «Известий», речь идёт о сумме свыше 45 млн рублей (18,5 млн рублей и $300 тыс. (порядка 27 млн рублей).

Если вина Пашаева будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Кроме длительного срока заключения статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей. Военный суд изберёт экс-адвокату меру пресечения 18 сентября.