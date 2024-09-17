В Москве задержали экс-адвоката Пашаева по делу о мошенничестве
Москва, 17 сентября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
«Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»), в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева», — приводит её слова Telegram-канал Следственного комитета РФ.
По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев убедил Алексея Блиновского в том, что якобы имеет возможность за крупное денежное вознаграждение освободить его супругу от ответственности по возбужденному в отношении Блиновских уголовному делу. Достигнув договорённости, Пашаев получил денежные средства в особо крупном размере.
Отмечается, что экс-адвоката задержали в Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как сообщало ИА Регнум, ранее Пашаев защищал актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Суд признал актёра виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Пашаева вскоре лишили статуса адвоката. В мае 2023 года Пашаев заявил, что находится в зоне специальной военной операции и развозит гуманитарную помощь российским военным. В апреле 2024 года жена Пашаева Алёна рассказала, что юрист попал под удар дрона-камикадзе. Бывший адвокат получил ранение в ногу и контузию. В том же месяце экс-адвокат заявил, что супруг Елены Блиновской Алексей находится в зоне СВО. По его словам, их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.