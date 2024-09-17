Москва, 17 сентября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, подозреваемого в мошенничестве по делу блогера Елены Блиновской. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Пресс-служба Пресненского суда Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в зале суда

«Военными следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»), в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева», — приводит её слова Telegram-канал Следственного комитета РФ.

По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев убедил Алексея Блиновского в том, что якобы имеет возможность за крупное денежное вознаграждение освободить его супругу от ответственности по возбужденному в отношении Блиновских уголовному делу. Достигнув договорённости, Пашаев получил денежные средства в особо крупном размере.

Отмечается, что экс-адвоката задержали в Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Пашаев защищал актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Суд признал актёра виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Пашаева вскоре лишили статуса адвоката. В мае 2023 года Пашаев заявил, что находится в зоне специальной военной операции и развозит гуманитарную помощь российским военным. В апреле 2024 года жена Пашаева Алёна рассказала, что юрист попал под удар дрона-камикадзе. Бывший адвокат получил ранение в ногу и контузию. В том же месяце экс-адвокат заявил, что супруг Елены Блиновской Алексей находится в зоне СВО. По его словам, их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.