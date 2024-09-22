Москва, 22 сентября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Бывший адвокат Эльман Пашаев, обвиняемый в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской, перед задержанием проходил службу в зоне проведения специальной военной операции и был командиром экипажа Т-80. Об этом 22 сентября сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на сослуживцев правозащитника.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Уточняется, что Пашаев ещё в феврале заключил контракт с Минобороны и проходил службу в 95-м стрелковом полку, однако позже перевёлся в пятую бригаду.

«Перед задержанием Эльман Пашаев служил танкистом — командиром экипажа Т-80», — говорится в сообщении.

Однако его сослуживцы утверждают, что ни разу не видели Пашаева в бою на военной технике. Бойцы также рассказали, что экс-адвокат быстро нашёл общий язык с командованием части и пообещал помощь в решении юридических вопросов.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября СК возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу Блиновской.

По версии следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил супруга блогерши Алексея Блиновского в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Блиновского признали потерпевшей стороной.

Его подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше 45 млн рублей. Пашаеву грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы и возможное наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.

18 сентября Московский гарнизонный военный суд по ходатайству следствия арестовал бывшего адвоката на два месяца. В СИЗО он останется до 15 ноября.