Москва, 17 сентября, 2024, 09:05 — ИА Регнум. Бывшему адвокату Эльману Пашаеву грозит до 10 лет колонии. Такое наказание предусматривает статья, по которой в отношении юриста возбудили уголовное дело.

Виталий Белоусов/РИА Новости

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко уточнила, что дело возбуждено военным следствием по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое в особо крупном размере»).

Кроме длительного срока заключения статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской.

По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев убедил супруга блогерши Алексея Блиновского в том, что якобы имеет возможность за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по возбуждённому в отношении Блиновских уголовному делу о неуплате налогов и финасовых махинациях. Достигнув договорённости, Пашаев получил денежные средства в особо крупном размере.

Отмечается, что экс-адвоката задержали в Москве, в настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее Пашаев защищал актёра Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Суд признал актёра виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Пашаева вскоре лишили статуса адвоката. Он смог восстановить статус, но Федеральная палата адвокатов России отменила это решение.

В мае 2023 года Пашаев заявил, что находится в зоне специальной военной операции и развозит гуманитарную помощь российским военным. В апреле 2024 года его жена Алёна рассказала, что юрист попал под удар дрона-камикадзе. Бывший адвокат получил ранение в ногу и контузию.