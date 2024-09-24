Москва, 24 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Кремль не считает возможным вмешиваться в редакционную политику российских СМИ, заявил 24 сентября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, почему ни он сам, ни президент Владимир Путин не дают «заданий» журналистам.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин

Ранее в интервью «Комсомольской правде» главный редактор RT Маргарита Симоньян, отвечая на вопрос, получает ли она задания от Путина, ответила «к сожалению, нет». Вопрос был задан в контексте обвинений западных властей в адрес RT в том, что телеканал якобы является «путинской пропагандой».

Западные СМИ работают под «прессингом» властей своих стран, власти РФ считают такой подход недопустимым, подчеркнул Песков.

«Мы не считаем возможным вмешиваться в редакционную политику. Это удел ваших западных коллег — это они работают под запредельным прессингом и иногда даже насилием со стороны своих властей и своих кураторов», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября минфин США объявил о введении санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

4 сентября американские власти уже ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также RT и Симоньян. В Вашингтоне объясняли это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.

16 сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Москва разработает ответные меры на введённые Вашингтоном рестрикции в отношении RT и других российских СМИ. Действия США она назвала разгулом цензуры. Молчание профильных международных структур Россия оценивает как одобрение подобной политики и фактическое соучастие, подчеркнула Захарова.