Москва, 15 сентября, 2024, 17:52 — ИА Регнум. Россия не питает иллюзий, что профильные международные структуры осудят разгул цензуры в США, заявила 15 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте ведомства.

Global Look Press

«Не питаем иллюзий, что разгул цензуры в Соединённых Штатах получит надлежащую оценку со стороны профильных международных структур, чьею активностью дирижирует Вашингтон», — сказала она.

По её словам, Москва квалифицирует их молчание как одобрение подобной практики и фактическое соучастие в чинимом против российских СМИ произволе.

Захарова отметила, что беспрецедентные по своим масштабам репрессии против российских медиа действующая американская администрация пытается оправдать борьбой с «вмешательством» с их стороны во внутриполитические дела. По сути же, подчеркнула официальный представитель МИД, речь идёт об очередной заказной кампании, «охоте на ведьм».

«Специально культивируемая атмосфера всеобщего страха и шпиономании позволяет правящим кругам в США манипулировать общественным мнением и ограждать население от любой неудобной для них информации», — добавила дипломат.

Как передавало ИА Регнум, Минфин США 13 сентября объявил о вводе санкций против медиагруппы «Россия сегодня» и её руководителя Дмитрия Киселёва. Ведомство выпустило генеральную лицензию, предписывающую завершить финансовые операции с медиагруппой до 13 ноября.

При этом 4 сентября США уже вводили санкции против медиагруппы «Россия сегодня», «РИА Новости», Sputnik, а также телеканала RT и Маргариты Симоньян. В Вашингтоне объясняли это решение тем, что попавшие в чёрный список СМИ якобы причастны к вмешательству в американские президентские выборы.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Соединённые Штаты Америки, Великобритания и Канада запустили дипломатическую кампанию, чтобы призвать союзников и партнёров по всему миру присоединиться к борьбе с угрозой, исходящей от RT.

Комментируя введение новых санкций против российских СМИ, посол России в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти пытаются переложить на Москву ответственность за собственные ошибки, допущенные в ходе электоральной борьбы.