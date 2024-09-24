Вашингтон, 24 сентября, 2024, 10:25 — ИА Регнум. «План победы» главы киевского режимы Владимира Зеленского не содержит в себе никакого пути к завершению военного конфликта. Об этом говорится в публикации американского издания The American Conservative.

picture alliance/SVEN SIMON/The Presidential Office Of Ukraine/ТАСС Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Хотя детали плана не разглашаются, пресса сообщила о его набросках. В контурах украинского плана победы, похоже, отсутствуют как победа, так и сам план», — сказано в статье.

Автор публикации отмечает, что предложенные пункты лучше описать как дублирование часто повторяемых требований Зеленского, чем как отдельный план.

«И в них мало намёка на то, что они продвигают надежду на победу», — отмечает обозреватель.

Вместе с этим в материале указывается, что некоторые пункты «плана», такие как поставка Западом вооружения киевскому режиму и членство Украины в Евросоюзе и НАТО не могут привести к прекращению конфликта.

Как передавало ИА Регнум, ранее СМИ сообщали, что «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов, включая продолжение боевых действий в Курской области. Кроме этого, план содержит пункт о получении от западных стран современного оружия, а также членство Украины в ЕС и НАТО.

23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что на данный момент невозможно проводить анализ «плана победы» Зеленского, опираясь на сообщения из зарубежных СМИ. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.

5 сентября Зеленский заявил о желании представить президенту США Джо Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте.

До этого, 2 сентября, президент РФ Владимир Путин заявил, что провал нападения украинских боевиков на Курскую область может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Ранее российское руководство не раз заявляло о готовности к диалогу с Украиной по вопросу урегулирования конфликта.