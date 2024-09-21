Вашингтон, 21 сентября, 2024, 11:01 — ИА Регнум. В «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который он намерен представить президенту США Джо Байдену, входят пункты о приглашении Украины в НАТО и поставках оружия украинским формированиям. Об этом 21 сентября написало агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Зеленский намерен добиваться от Байдена официального приглашения [Украине] вступить в НАТО и обязательств по постоянным поставкам современного оружия в рамках «плана победы», призванного положить конец конфликту с Россией», — говорится в публикации.

По словам источников, в этом плане также будет содержаться «чёткий путь Украины» по вступлению в Евросоюз и другие соглашения в вопросах экономики и безопасности.

Отмечается, что Зеленский хочет представить «план победы» Байдену в ходе встречи 26 сентября и он считает его схемой того, как заставить президента России Владимира Путина «искать мира».

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября Зеленский заявил о желании представить Байдену «план победы» Киева в украинском конфликте. Советник руководителя офиса главы киевского режима Сергей Лещенко 16 сентября заявил, что для реализации такого плана Киеву необходимо дать разрешение на удары западным оружием вглубь России.

Зеленский 19 сентября объявил о полной готовности своего «плана победы» Украины в конфликте. Глава киевского режима 20 сентября заявил, что Украина уже сейчас живёт по запасному плану на случай отказа президента США поддержать его «план победы».

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что глава киевского режима абсолютно не отвечает за свои слова. Он также сравнил планы Зеленского о «плане победы» над Россией со словами героя известной песни Владимира Высоцкого, который «то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж».