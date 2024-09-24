Красноярск, 24 сентября, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Супруги, четверо детей которых скончались в больнице в результате отравления в Назаровском районе Красноярского края, находятся в удовлетворительном состоянии. О ситуации в семье 24 сентября рассказали в минздраве региона.

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«Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании», — пояснили специалисты.

В минздраве Красноярского края также заверили, что муж и жена продолжают находиться под наблюдением врачей.

Как сообщало ИА Регнум, следов химического препарата для уничтожения насекомых не обнаружено в организме отца и одной из умерших от отравления дочерей в Красноярском крае.

21 сентября в селе Красная Сопка в Красноярском крае родители и четверо детей ели курицу и пельмени, после чего у них ухудшилось самочувствие и потребовалась госпитализация. В больнице скончались девочка шести лет и 13-летний мальчик. 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя дочь, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Точную причину отравления установят после проведения дополнительных исследований.

Из дома, где проживала многодетная семья, на экспертизу были отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также лекарства для лечения животных. Семья держала домашний скот.

В день трагедии дом обрабатывался дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой.

Специалисты Россельхознадзора выявили в сельском магазине, где семья купила продукты питания, нарушения.

Роспотребнадзор нашёл множество нарушений во время проверок одной из фабрик, чьи пельмени могли стать причиной отравления семьи. Сотрудники ведомства обнаружили на фабрике крыс, муравьёв и дрозофил, а также выяснили, что ёмкости для мяса и теста мылись раствором с повышенным содержанием хлора, что могло сказаться на качестве продукции.