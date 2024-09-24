Красноярск, 24 сентября, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Следов химического препарата для уничтожения насекомых не обнаружено в организме отца и одной из умерших дочерей от отравления в Красноярском крае. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии 23 сентября.

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В ведомстве заявили, что, по данным экспертов КГБУЗ «Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы», в организме мужчины и ребёнка «следов инсектицидного средства от мух не обнаружено».

Из дома, где проживала многодетная семья, на экспертизу были отправлены удобрения, химикаты, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также ветеринарные лекарственные препараты. Семья держала домашний скот.

Следователи допросили отца семейства, продавца магазина, где были куплены продукты питания, фельдшера местной участковой больницы, родственников семьи, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения в продуктовом магазине. Назначены судебные экспертизы.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка в Красноярском крае родители и четверо детей ели курицу и пельмени, после чего у них ухудшилось самочувствие и потребовалась госпитализация. В больнице скончались девочка 6 лет и 13-летний мальчик. 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя дочь, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Точную причину отравления установят после проведения дополнительных исследований.

В день трагедии дом, в котором проживала отравившаяся семья, обрабатывался дихлофосом. Со слов родителей, дети в это время играли на улице, после чего вернулись домой.

Специалисты Россельхознадзора выявили в сельском магазине, где семья купила продукты, нарушения ветеринарных требований.

Роспотребнадзор нашёл множество нарушений во время проверок одной из фабрик, чьи пельмени могли стать причиной отравления семьи из села Красная Сопка в Красноярском крае. Сотрудники ведомства обнаружили на фабрике крыс, муравьёв и дрозофил, а также выяснили, что ёмкости для мяса и теста мылись раствором с повышенным содержанием хлора, что могло сказаться на качестве продукции.