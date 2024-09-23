Красноярск, 23 сентября, 2024, 05:39 — ИА Регнум. Число детей, скончавшийся в результате отравления в Красноярском крае, достигло четырёх. Об этом сообщили 23 сентября в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по региону.

ИА Регнум Больница

Речь идёт о членах одной семьи. Ранее появилась информация, что 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо и они обратились к медикам.

До этого было известно о том, что после отравления умерло трое детей. Ещё один ребёнок скончался ночью 23 сентября.

«В ночное время 23 сентября 2024 года скончалась 12-летняя девочка», — уточнило региональное подразделение ведомства в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, после отравления и смерти детей СК России возбудил дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи допросили хозяина и продавца магазина, в котором семья покупала продукты питания. Кроме того, были допрошены фельдшер Красносопинской амбулатории и родственники семьи, а также изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, установленных в магазине.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Планируется провести дополнительные исследования, чтобы установить точную причину произошедшего.

В региональном управлении СК РФ также уточнили, что женщина, дети которой умерли после отравления, находится на девятом месяце беременности. Она находится в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой помощи вместе с отцом детей.