Красноярск, 23 сентября, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Роспотребнадзор нашёл множество нарушений во время проверок одной из фабрик, чьи пельмени могли стать причиной отравления семьи из села Красная Сопка в Красноярском крае. Сотрудники ведомства обнаружили на фабрике крыс, муравьёв и дрозофил, а также выяснили, что ёмкости для мяса и теста мылись раствором с повышенным содержанием хлора, что могло сказаться на качестве продукции. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Reg Mckenna

Последняя проверка Роспотребнадзором ООО «Фабрики полуфабрикатов «ВДОВОЛЬ» была ещё в 2019 году. Фабрика находится в Хакасии и производит мясные изделия, в том числе пельмени, которые были поставлены в сельский магазин в Красноярском крае, где купила продукты семья, четверо детей которой умерли от сильного отравления. В 2019 году на производстве выявили пять основных нарушений санитарных норм.

«На потолке имеются места с отслоением штукатурного слоя и загрязнённые участки со скоплением паутины. В отделении приготовления начинки и в холодильнике полки имеют ржавчину, обнаружены следы пребывания и жизнедеятельности грызунов, в том числе помёт. Также обнаружены муравьи. В моечном отделении цеха обнаружены дрозофилы», — говорится в материалах проверки.

Тогда фабрике выписали административный протокол и предписали устранить нарушения.

Ранее, в 2017 году, на фабрике была ещё одна проверка. Роспотребнадзор приходил с внеплановой проверкой и выявлял два нарушения, оба связаны с санитарными нормами.

«В ходе проверки в цехе ООО «ВДОВОЛЬ» произведен отбор различных образцов проб, в том числе одной пробы рабочего раствора дезинфицирующего средства, предназначенного для ежедневной обработки поверхностей для производства пищевой продукции. Выяснилось, что массовая доля хлора превышает норму, что не соответствует требованиям», — говорится в материалах.

Так, массовая доля активного хлора данного средства составляет 0,19±0,07% (при норме 0,147%), что не соответствует требованиям.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 22 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края четверо детей скончались от отравления, поужинав курицей и пельменями из местного магазина. Их родители пришли в сознание, их допросили следователи.

В жилом доме в Красноярском крае, в котором проживала отравившаяся семья, в день трагедии проводилась обработка дихлофосом. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.