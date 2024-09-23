Красноярск, 23 сентября, 2024, 09:41 — ИА Регнум. В сельском магазине в Красноярском крае, где купила продукты отравившаяся семья, выявлены нарушения ветеринарных требований. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора в Telegram-канале.

Виталий Тимкив/РИА Новости

«По результатам анализа ФГИС «Меркурий» можно сделать вывод, что основной объём продукции поступал в магазин для реализации без сопровождения ветеринарными сопроводительными документами, неизвестного происхождения, без подтверждения её безопасности, в отношении которой не обеспечена прослеживаемость», — указано в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября в селе Красная Сопка Назаровского района родители и четверо детей поужинали курицей и пельменями, после чего им стало плохо. Всех отравившихся госпитализировали. В больнице умерли шестилетняя девочка и 13-летний мальчик. Утром 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя девочка, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Планируется провести дополнительные исследования, чтобы установить точную причину отравления. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть двух или более лиц»). Следователи допросили хозяина и продавца продуктового магазина, в котором семья покупала продукты питания. Расследование инцидента продолжается.

В региональном управлении СК РФ также уточнили, что женщина, дети которой умерли после отравления, находится на девятом месяце беременности. Она остаётся в Красноярской межрайонной клинической больнице скорой помощи вместе с отцом детей.