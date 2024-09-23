Вашингтон, 23 сентября, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Ближайшие несколько месяцев будут решающими в военном конфликте. Украине нужно определить итог боевых действий, времени для этого остаётся мало, заявил 23 сентября глава киевского режима Владимир Зеленский.

Сергей Корсун ИА Регнум Зеленский

Выступая на вручении награды Американской академии достижений, он добавил, что предоставит «план победы» Украины правительству США. При этом Зеленский не указал, какими именно целями будут достигаться успехи на поле битвы, продолжая доказывать эффективность и безальтернативность плана.

Как сообщало ИА Регнум, «план победы» главы киевского режима состоит из пяти пунктов, включая продолжение боевых действий в Курской области, информировал украинский телеканал «Общественное». Один из пунктов плана подразумевает получение от западных стран современного оружия. Реализация первых четырёх пунктов намечена на период с октября по декабрь. Пятый же пункт должен будет выполнен после завершения конфликта.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники 21 сентября написало, что в «план победы» Зеленского входят пункты о приглашении Украины в НАТО и поставках оружия украинским формированиям. Отмечалось, что украинский лидер хочет представить «план победы» главе Белого дома Джо Байдену в ходе встречи 26 сентября и он считает его схемой того, как заставить президента России Владимира Путина «искать мира».

Невозможно анализировать «план победы» Зеленского, опираясь на сообщения из СМИ, заявил 23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля добавил, что Кремль изучит «план» в случае, если появится какая-либо официальная информация о нём.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что глава киевского режима абсолютно не отвечает за свои слова. Он также сравнил планы Зеленского о «плане победы» над Россией со словами героя известной песни Владимира Высоцкого, который «то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж».

Посол РФ в Лондоне Андрей Келин отмечал, что киевский режим может продолжать своё существование только в условиях продолжения конфликта. Дипломат добавил, что иначе Зеленского свергнут.