Москва, 23 сентября, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин находится в ежедневном контакте с министром иностранных дел Сергеем Лавровым перед поездкой российской делегации на сессию Генассамблеи ООН, заявил 23 сентября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Они в ежедневном контакте», — ответил представитель Кремля, отвечая на вопрос, встретится ли глава государства с главой МИД перед поездкой в Нью-Йорк.

Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 28 сентября в рамках недели высокого уровня, которая пройдёт с 24 по 30 сентября. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, на полях ГА ООН Лавров проведёт несколько встреч, в том числе с Генеральным секретарём всемирной организации Антониу Гутерришем.

Как передавало ИА Регнум, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи рассчитывает встретиться с главой МИД Росси на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Возможные переговоры между Сергеем Лавровым и новым главой МИД Ирана могут стать первой очной встречей двух дипломатов.

22 сентября стало известно, что глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в США, где выступит на сессии Генассамблеи ООО в Нью-Йорке. Он также хотел встретиться с главами американских компаний, чтобы обсудить потребности Украины в энергетике.