Нью-Йорк, США, 20 сентября, 2024, 06:10 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, вступивший в должность 21 августа, рассчитывает встретиться с главой МИД России Сергеем Лавровым на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Об этом 20 сентября заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Валерий Шарифулин/ТАСС Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Надеюсь, что удастся организовать двустороннюю встречу», — сообщил дипломат в беседе с «РИА Новости».

Отмечается, что возможные переговоры между Сергеем Лавровым и новым главой МИД Ирана могут стать первой очной встречей двух дипломатов.

79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН стартовала в Нью-Йорке 10 сентября. В состав российской делегации, утверждённый президентом России Владимиром Путиным, вошли министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, заместитель главы МИД Сергей Вершинин, председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий и другие. По словам замглавы внешнеполитического ведомства Сергея Рябкова, российская делегация почти в полном составе получила американские визы.

Сергей Лавров выступит на сессии Генассамблеи ООН 28 сентября. Выступление состоится в рамках недели высокого уровня, которая пройдёт с 24 по 30 сентября. Как сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова, на полях ГА ООН Лавров проведёт несколько встреч, в том числе с генеральным секретарём всемирной организации Антониу Гутерришем.

Как передавало ИА Регнум, 18 сентября Владимир Путин одобрил проект договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Ираном. Также глава государства разрешил МИД вносить непринципиальные изменения в проект договора в ходе обсуждения его с иранской стороной.