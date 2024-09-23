Симферополь, 23 сентября, 2024, 11:19 — ИА Регнум. Суд в Крыму признал виновным в шпионаже гражданина Украины и приговорил его к 14 годам тюремного заключения за сбор и передачу сведений украинским спецслужбам, сообщила пресс-служба УФСБ России по Центральному военному округу 23 сентября.

Richard Bistrong

«Доказана причастность гражданина Украины Сухачёва М. А. к собиранию и передаче в украинские спецслужбы сведений о применении зенитно-ракетных подразделений ВС России в ходе проведения СВО на территории Запорожской области», — рассказали в управлении.

Суд признал его виновным в шпионаже путём передачи противнику сведений, которые могли быть использованы против ВС РФ. Было отмечено, что он собирал данные о российских зенитно-ракетных подразделениях в Запорожской области. Его приговорили к 14 годам заключения в колонии строгого режима.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября жительницу ЛНР задержали за сбор информации о ВС РФ. Было установлено, что она передавала разведданные украинским спецслужбам. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусматривающего государственную измену.

13 сентября сотрудники ФСБ задержали жительницу города Рубежное. В отношении неё возбудили уголовное дело по статье о шпионаже. По данным следствия, гражданка Украины собирала и передавала Киеву сведения о российской армии.

Российские силовики 5 сентября задержали троих участников террористического сообщества, которые действовали под кураторством украинских спецслужб. В частности, они передали информацию о российских подразделениях в Луганске в январе прошлого года. Кроме того, один из пособников Киева 18 июня 2024 года передал координаты железнодорожного объекта в Адлере для проведения теракта.

В Крыму 4 сентября задержали женщину, которая собиралась с помощью самодельных ручных гранат уничтожить автомобиль с символом Z. Она действовала по инструкции украинских спецслужб, в частности, посмотрела обучающее видео. Совершить теракт женщина не успела — её задержали сотрудники ФСБ.