Париж, 22 сентября, 2024, 15:03 — ИА Регнум. Новое правительство Франции, которое возглавил Мишель Барнье, имеет целью только довести людей до отчаяния и потому должно быть отправлено в отставку. Такое мнение высказал французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своём блоге на платформе Х (бывш. Twitter).

Stephane de Sakutin/AP/TASS Мишель Барнье

«Правительство Барнье — злая издевка! Если посмотреть на его состав, можно обнаружить немало самородков. Общий анализ не оставляет места двусмысленности: необходимо как можно скорее избавиться от этого правительства, которое есть ничто иное, как олигархическая бородавка. Правительство, целью которого является довести всех до отчаяния. Вотум недоверия немедленно и без колебаний!» — написал Филиппо.

Как передавало ИА Регнум, 22 сентября во Франции был оглашён состав нового правительства. В него не вошли представители левой коалиции и правых сил, которые на июльских выборах заняли первое и третье места соответственно.

После оглашения результатов выборов занимавший тогда пост главы правительства Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля президент Франции Эммануэль Макрон удовлетворил его прошение. 5 сентября новым премьер-министром страны был назначен бывший еврокомиссар и экс-глава министерства иностранных дел Франции Барнье.

Макрон поручил тому сформировать правительство народного единства. Новый премьер-министр 7 сентября заявил, что планирует представить свою политическую программу парламенту в начале октября.

22 сентября были опубликованы результаты опроса компании Ifop, проведённого для газеты Journal du Dimanche. Согласно им, работой Эммануэля Макрона на занимаемом им посту недовольны три четверти французов. Жители Франции ставят Макрону в вину «испортившее его непропорциональное эго» и «фиаско роспуска» парламента, которое привело к «неуправляемости» страны.