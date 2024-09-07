Париж, 7 сентября, 2024, 19:28 — ИА Регнум. Новый премьер-министр Франции Мишель Барнье заявил, что планирует представить свою политическую программу парламенту в начале октября.

EPA/SARAH MEYSSONNIER/POOL/ТАСС Мишель Барнье

«Не спрашивайте меня о том, что я собираюсь объявить, когда буду делать заявление об общей политике в начале октября», — сказал Барнье журналистам, когда его спросили о планах по улучшению финансирования больниц.

Он подчеркнул, что здравоохранение станет приоритетной сферой для нового кабмина, и заявил о намерении добиться быстрого прогресса. При этом, по его словам, «не стоит ждать чудес».

Барнье добавил, что рассчитывает сформировать правительство «в ближайшие дни».

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля по итогам второго тура досрочных выборов в Национальное собрание победила коалиция левых «Новый народный фронт». Второе и третье места соответственно заняли партия «Вместе» президента Эммануэля Макрона и коалиция «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

После оглашения результатов выборов занимавший тогда пост премьера Габриэль Атталь заявил о намерении подать в отставку. 16 июля Макрон удовлетворил его прошение.

5 сентября Барнье был назначен на пост премьер-министра Франции. Макрон поручил ему сформировать «правительство единства, которое будет служить стране и народу».

7 сентября после назначения Барнье на пост премьера тысячи сторонников левых партий вышли на массовые протесты. Демонстранты обвинили Макрона в саботаже и «краже выборов» после того, как он отклонил кандидатуру премьера от левой коалиции Люси Касте и назначил Барнье.