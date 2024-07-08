Париж, 8 июля, 2024, 03:35 — ИА Регнум. Во Франции по итогам второго тура досрочных выборов в парламент победу одержала коалиция левых «Новый народный фронт». Итоги голосования объявили в МВД страны.

Richard Ying et Tangui Morlier Зал заседаний парламента Франции

«Новый народный фронт» получил 182 места в Национальном собрании Франции.

На втором месте оказалась коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе», члены которой займут 168 мест в парламенте.

Третий результат показала коалиция Марин Ле Пен «Национальное объединение», за которыми 143 места.

По итогам голосования партия республиканцев получила 45 мест. Ещё 39 мест распределили между остальными движениями.

Как сообщало ИА Регнум, на своём избирательном округе на выборах победил премьер-министр Франции Габриэль Атталь. Также ещё ряд членов кабмина одержали победу.

Ранее Атталь заявил, что по итогам второго тура выборов в парламент страны подаст в отставку.

Президент Франции Эммануэль Макрона не стал обращаться к нации по итогам прошедших досрочных выборов в Национальное собрание 7 июля. Он намерен принять необходимые решения после получения более точных сведений о распределении мандатов в новом парламенте.