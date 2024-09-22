Москва, 22 сентября, 2024, 15:49 — ИА Регнум. На Западе всё ещё остаются «трезвые головы», которые с должным вниманием анализируют слова президента России Владимира Путина об ответе Москвы на дальнобойные удары Киева вглубь РФ и понимают, что они значат. Об этом 22 сентября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью для программы «Москва. Кремль. Путин».

Александр Казаков/ТАСС Президент России Владимир Путин

«Остаются трезвые головы [на Западе], которые с должным вниманием анализируют эти слова нашего президента и понимают, что они на самом деле значат», — сказал представитель Кремля, фрагмент беседы с которым опубликовал журналист ВГТРК Павел Зарубин в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 сентября министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни заявил, что Рим не может одобрить решение разрешить киевскому режиму наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь России. Он подчеркнул, что политика итальянских властей в это вопросе не изменилась.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 сентября заявил, что разрешение наносить удары вглубь территории РФ дальнобойными ракетами альянса якобы не станет нарушением красных линий, которое приведёт к эскалации. Европарламент 19 сентября принял резолюцию об отмене ограничений на удары западным оружием вглубь территории России.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 21 сентября заявил, что США и Великобритания пока не дали Украине разрешения на нанесение ударов вглубь территории России западным оружием, переданным ВСУ. По его словам, Запад опасается эскалации конфликта и потому не даёт такого разрешения.

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер позднее в этот же день посоветовал людям, считающим возможной военную победу над Россией, лучше изучать историю. Он добавил, что большая часть жителей России, несмотря на «первоначальные сомнения», поддерживает российского лидера.

Путин 12 сентября назвал подменой понятий звучавшие на Западе обсуждения о якобы разрешении киевскому режиму использовать высокоточное оружие НАТО для ударов вглубь российской территории, потому что у украинских военных нет таких специалистов и разведданных со спутников альянса. Глава государства добавил, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в украинском конфликте против России.