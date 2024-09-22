Берлин, 22 сентября, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Людям, считающим возможной военную победу над Россией, необходимо лучше изучать историю. Об этом 21 сентября заявил экс-канцлер Германии Герхард Шрёдер, его слова привела газета Die Welt.

Michael Kappeler/Global Look Press Герхард Шрёдер

«Я советую всем, кто в это (военную победу над Россией. — Прим. ред.) верит, заглянуть в учебники по истории, от Наполеона до Гитлера, все потерпели неудачу из-за этого», — сказал он.

Шрёдер уточнил, что большая часть жителей России, невзирая на «первоначальные сомнения», выступает в поддержку российского президента Владимира Путина, а также считает, что западные страны используют Украину как оружие для ослабления РФ.

Экс-канцлер отметил, что он не является противником поддержки Киева со стороны Запада, однако заметил, что из-за конфликта на Украине ФРГ оказалась в числе «крупнейших проигравших» в нём.

По словам Шрёдера, Евросоюз должен сочетать финансовую помощь и поставки оружия Киеву с требованиями к нему дать реалистичные сценарии урегулирования конфликта, который придётся решать только путём переговоров.

«В любом случае военными средствами … [конфликт] не решить. Нужны будут компромиссы», — пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, 20 сентября американский политик и экс-кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский понимает, что украинские боевики неспособны победить армию России. По словам политика, из-за этого Зеленский будет делать всё возможное для разжигания конфликта между РФ и НАТО.

Путин 12 сентября назвал подменой понятий обсуждения на Западе о якобы разрешении Киеву использовать высокоточное оружие НАТО для ударов вглубь российской территории, потому что у украинской армии нет таких специалистов и разведданных со спутников альянса. Глава государства уточнил, что в этом случае речь идёт о принятии решения, будут ли страны НАТО напрямую участвовать в конфликте на Украине против России.