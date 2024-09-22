Рим, 22 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Итальянские власти не могут поддержать решение разрешить украинским формированиям наносить удары западным дальнобойным оружием вглубь территории России. Об этом 22 сентября заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антони Таяни в интервью газете Corriere della Sera.

ИЗВЕСТИЯ

По его словам, политика Рима в этом вопросе осталась неизменной, резолюции Европарламента, в том числе по этому поводу, не имеют юридической силы, а США ранее также не дали Украине добро на применение западного оружия вглубь России.

«В рамках девятого пакета военной помощи [Украине] мы направляем систему ПВО Samp-T, но мы не можем одобрить, чтобы Киев бомбардировал Москву», — сказал Таяни.

Как сообщало ИА Регнум, Европарламент 19 сентября проголосовали за отмену ограничений на удары западным оружием по территории РФ. При этом его резолюции не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер, однако используются для продвижения разных политических позиций.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что разрешение Киеву наносить удары вглубь России дальнобойными ракетами альянса якобы не будет нарушением красных линий, которое приведет к эскалации конфликта. Он также высказался в поддержку Великобритании и Франции, выступивших за снятие ограничений на удары по территории РФ.

Президент России Владимир Путин 12 сентября назвал подменой понятий призывы о разрешении Запада Киеву наносить удары вглубь территории РФ. По его словам, это вопрос о том, будут ли страны НАТО прямо участвовать в конфликте на Украине. Москва в этом случае примет решения в соответствии с возникшими угрозами, добавил глава государства.