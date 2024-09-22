Москва, 22 сентября, 2024, 13:59 — ИА Регнум. Западные страны не понимают угроз, которые влекут за собой поставки киевскому режиму вооружений, применяемых для атак по российским атомным электростанциям. Об этом в воскресенье, 22 сентября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Пресс-служба МИД России

«Чисто прагматически очень сложно понять, о чем они думают, если они понимают, что то вооружение, которое они поставляют киевскому режиму, применяется в том числе против атомных электростанций. Ведь у радиации нет границ, она не спрашивает визы, она не смотрит на цвет паспорта, ей все равно, она идет, куда ветер дует и куда идет вода», — отметила дипломат.

Захарова добавила, что западные лидеры отличаются «слабоумием и отвагой» и утратили способность анализировать происходящее.

Как передавало ИА Регнум, 21 сентября украинская армия обстреляла город Энергодар, на территории которого находится Запорожская АЭС.

Позднее в тот же день была предпринята ещё одна попытка удара, в непосредственной близости от периметра ЗАЭС получил повреждение трансформатор подстанции «Заря». На ЗАЭС заявили, что возникла прямая угроза безопасности станции, поскольку она могла остаться без электроснабжения.

11 августа из-за прилёта беспилотника ВСУ на ЗАЭС загорелась градирня (комплекс систем, необходимый для охлаждения реакторов). 17 августа украинский беспилотник сбросил снаряд у энергоблоков Запорожской АЭС. Мария Захарова назвала атаку актом ядерного терроризма, показавшим суть украинских властей.