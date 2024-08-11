Энергодар, Запорожская область, 11 августа, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Ни один человек не пострадал в результате удара ВСУ по Энергодару и пожара, возникшего на Запорожской АЭС, сообщила журналистам 11 августа директор по коммуникациям станции Евгения Яшина.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий проинформировал, что город Энергодар подвергся атаке ВСУ, из-за чего вспыхнул пожар на объекте охладительных систем ЗАЭС.

«Пострадавших в результате произошедшего нет», - сказала Яшина, слова которой приводит RT.

По её словам, охладительные системы, которые оказались задеты, находятся на берегу Днепра и отдалены от энергоблоков.

Как сообщало ИА Регнум, в начале июля беспилотник ВСУ атаковал подстанцию «Радуга» в Энергодаре. В результате удара пострадали по меньшей мере девять человек. Один из пострадавших получил черепно-мозговую травму, и медики госпитализировали его.

9 августа Энергодар также подвергся ударам украинской армии и оказался частично без света.